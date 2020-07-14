Звезда сериала 'Дикая Роза' умер от коронавируса

Звезда сериалов "Дикая Роза" и "Марисоль", мексиканский актер Раймундо Капетильо 12-го июля скончался в больнице Сан-Анхель в Мехико (Мексика) от осложнений, вызванных коронавирусом.

Знаменитости было 74 года. 5-го июля актера госпитализировали в больницу из-за проблем с дыханием. Тесты на коронавирус дали положительный результат, пишет издание El Tiempo.

Раймундо Капетильо после школы учился на экономиста и учителя. В кино начал сниматься в 1960-х годах. Среди наиболее известных телесериалов с его участием – "Дикая роза" (где он играл доктора Рейнальдо), а также "Марисоль" (Диего Монтальво).

Раймундо Капетильо в больнице Vanguardia

Он также снимался в сериалах "Врать, чтобы жить", "Вивиана", "Женщины-убийцы". Актер был известен и в театральном направлении. Капетильо принял участие в 21 театральной постановке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярную российскую певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы с коронавирусом.