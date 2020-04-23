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23 апреля • обновлено в 04:56
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Звезда Playboy показала видео из больницы перед самоубийством

1.6т
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Звезда Playboy Эшли Мэттингли опубликовала видео из больницы перед тем, как покончить с собой. Девушка рассказала о том, что ее рвало кровью из-за большого количества выпитого алкоголя.

Ролик она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Рвало кровью: звезда Playboy показала видео из больницы перед самоубийством
"Я не на карантине, я послушалась глупого совета и выпила слишком много. Меня рвало кровью! Вы не сможете попасть в больницу! Я счастливчик!", - написала Мэттингли.

Последние два года девушка страдала от алкогольной зависимости.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский диджей, 38-летняя Люси Стоун, игравшая в известном клубе Ministry of Sound в Лондоне, покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с 14-го этажа.

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Автор
Мария Дидык
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