Рвало кровью: звезда Playboy показала видео из больницы перед самоубийством

Звезда Playboy Эшли Мэттингли опубликовала видео из больницы перед тем, как покончить с собой. Девушка рассказала о том, что ее рвало кровью из-за большого количества выпитого алкоголя.

Ролик она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Я не на карантине, я послушалась глупого совета и выпила слишком много. Меня рвало кровью! Вы не сможете попасть в больницу! Я счастливчик!", - написала Мэттингли.

Последние два года девушка страдала от алкогольной зависимости.

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