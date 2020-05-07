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7 мая • обновлено в 20:36
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Звезда Орла и Решки заразилась коронавирусом: проходит мощную терапию

6.1т
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У звезды шоу "Орел и Решка" телеведущей Марии Иваковой подтвердился коронавирус.

Она проходит лечение у себя дома

Об этом Ивакова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда Орла и Решки заразилась коронавирусом: проходит мощную терапию

"Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в танцах со звЕздами, ни на улице минимум две недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить - не знаю. Буду вас держать в курсе событий", - написала она.

Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. У моего партнёра по танцам @e_papunaishvili все тесты отрицательные, как и у моего бойфренда @efremovefremov. Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в танцах со звёздами, ни на улице минимум две недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить - не знаю. Буду вас держать в курсе событий 🧘🏼‍♀️🌈😷 #коронавирус #covid19 #прорвёмся

Публикация от Maria Ivakova (@maria_ivakova)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали и якобы ввели в медикаментозную кому, не обнаружили коронавирус. Сообщается, что сейчас певица находится на лечении в стационаре с пневмонией, состояние стабильное с положительной динамикой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
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