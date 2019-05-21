Звезда "Мстителей" выходит замуж в третий раз

34-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз. Избранником звезды "Мстителей" стал американский комик Колин Жост.

Информацию о том, что помолвка пары состоялась, подтвердила представитель Йоханссон, сообщает TMZ.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост SPUTNIK Беларусь

Для звезды "Мстителей" этот брак будет третьим. С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за Райаном Рейнольдсом, а позже вышла замуж за журналиста Ромена Дориака. У пары родилась дочь. Для Колина грядущий брак будет первым. Йоханссон и Жост вместе с 2017 года.

Актриса Скарлетт Йоханссон и ее жених комик Колин Жост Афиша

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда культового сериала "Игра престолов", исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер, которая вышла замуж за певца Джо Джонас, пошла под венец в наряде от украинского бренда BEVZA.

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