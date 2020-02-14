Звезда "Квартала" внезапно изменила имидж и выпустила песню: слушать онлайн

Актриса "Женского Квартала", финалистка проекта "Голос країни" Марта Адамчук кардинально изменила имидж и взяла себе новое имя.

Певица представила новый проект под названием MORA. "Во-первых, это слово созвучно с именем Марта. Но если Марта, это проявленная часть меня, то MORA — это уже внутренняя суть меня и того, что я вложила в этот образ", — объясняет артистка.

В рамках нового сольного проекта Марта Адамчук, то есть уже MORA представила свой первый сингл под названием #liveLight, что означает одновременно "живой свет", "свет жизни" или "жить легко".

"Это песня о движении и желание вырваться из рамок. На самом деле, эту композицию мы планировали запустить на Евровидение 2020. Несмотря на то, что в Нацотбор мы так и не попали, я была очень вдохновлена желанием перемен и новизны. Мне хочется увидеть себя новой , раскрыть новые грани своего творческого потенциала и предстать перед людьми в новом образе ", — говорит Марта.

Именно поэтому артистка решила немного поэкспериментировать с внешностью, и на фотографиях к новому синглу предстает с игривым розовыми волосами.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук взволновала поклонников откровенным фото, на котором позировала с обнаженными плечами, а за кадром осталось загадкой, есть ли на ней что-то из одежды.

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