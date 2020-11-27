Звезда фильма "Заражение" Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще с 2011 года
Британский актер Джуд Лоу заявил, что знал о вероятном появлении пандемии COVID-19 с 2011 года. Ему сообщили об этом на съемочной площадке.
По его словам, на съемках фильма "Заражение" научные эксперты предупреждали о реальном возникновении пандемии, которую сейчас переживает весь мир. Об этом знаменитость рассказал в интервью изданию GQ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Было ясно, что нечто подобное должно произойти. Ученые, работавшие со Стивеном Содербергом, были опытными и образованными людьми", – отметил актер.
Так, эксперты сказали съемочной группе, что это обязательно произойдет, но неизвестно когда. Они описывали все так, как и случилось в реальности.
"Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке", – добавил Лоу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в сети заметили любопытное сходство между событиями, которые развиваются в мире из-за распространения коронавируса и сюжетом знаменитого голливудского блокбастера "Заражение".
Голливудский фильм "Заражение" режиссера Стивена Содерберга, вышедший на экраны в 2011 году, предрек эпидемию COVID-19.