Звезда фильма 'Заражение' Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще с 2011 года

Британский актер Джуд Лоу заявил, что знал о вероятном появлении пандемии COVID-19 с 2011 года. Ему сообщили об этом на съемочной площадке.

По его словам, на съемках фильма "Заражение" научные эксперты предупреждали о реальном возникновении пандемии, которую сейчас переживает весь мир. Об этом знаменитость рассказал в интервью изданию GQ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Было ясно, что нечто подобное должно произойти. Ученые, работавшие со Стивеном Содербергом, были опытными и образованными людьми", – отметил актер.

Так, эксперты сказали съемочной группе, что это обязательно произойдет, но неизвестно когда. Они описывали все так, как и случилось в реальности.

"Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке", – добавил Лоу.

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