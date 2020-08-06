Звезда "Дизель шоу" призналась, что ее бывший мужчина страдал алкоголизмом

Украинская актриса, звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко призналась, что ее бывший муж имел алкогольную зависимость.

Об этом знаменитость рассказала в рамках проекта "Є питання". Видео опубликовали на Youtube-канале "Факты ICTV" (ролик смотрите ниже).

"У меня был опыт жизни с мужчиной, который любил выпить. Поэтому его в моей жизни больше нет. Когда ты влюблена, то любовь закрывает глаза на все, и ты наивно думаешь, что все наладится, что чувство спасут все", – поделилась Булитко .

Актриса рассказала, что экс-возлюбленный неоднократно обещал ей бросить пить, однако ситуация каждый раз только ухудшалась. Поэтому звезда решила, что пора бежать, чтобы спасти себя от нежелательных последствий.

"Ты не сможешь завести ребенка, ведь хочется нормальной семьи с нормальным мужчиной. Алкоголизм мешает отношениям", – добавила звезда "Дизель шоу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Булитко удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Так, знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором позировала с баклажанным цветом волос.