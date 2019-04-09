Жванецкий отменил юбилейный концерт из-за тяжелой травмы

Народный артист Украины Михаил Жванецкий отменил юбилейный концерт в Светлогорске Калининградской области РФ из-за серьезной травмы.

По данным "РИА Новости" со ссылкой на администрацию концертного зала "Янтарь-холл", мероприятие перенесли с 14 апреля на 9 июня из-за перелома руки.

"В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019. Ранее купленные билеты действительны на новую дату. Давайте пожелаем Михаилу Михайловичу скорейшего выздоровления", – сказано в сообщении.

При каких именно обстоятельствах он сломал руку, нигде не уточняется. Буквально месяц назад, 6 марта, он отпраздновал свое 85-летие.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно вокруг Жванецкого разгорелся скандал. В феврале стало известно, что он получил орден в России. Украинские активисты заявили о намерениях сорвать запланированные в Киеве и Одессе выступления артиста, если он публично не откажется от награды Путина.

Россиян также возмутил факт награждения Жванецкого, так как онзаявлял о своей проукраинской позиции. Позже он пояснил, что всю жизнь писал об Одессе, а орден принял, потому что дали.

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