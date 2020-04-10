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10 апреля • обновлено в 09:09
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Жигунов пристыдил Малахова за съемки во время карантина

1.9т
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Российский актер Сергей Жигунов резко высказался в адрес популярных ведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова из-за безразличия к пандемии коронавируса.

Соответствующий пост артист написал на своей странице в Instagram.

Сергей Жигунов

Сергей Жигунов

yagazeta.com

Так, Жигунов сообщил, что во время карантина он получил два предложения о съемках от телеканала "Россия 1".

"Не понимаю позиции коллег с Российского телевидения. "Россия 1" вот уже не в первый раз во время карантина приглашает меня в студию. Сначала раздается звонок с передачи Корчевникова, вчера был звонок из программы Малахова, предложили приехать в студию поговорить о коронавирусе. В ответ на вопрос "А как же самоизоляция?" пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том что он трус", – пишет актер.

"Коллеги, я понимаю, что все мы считаем, что наше дело самое нужное. Но, поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности. Я понимаю, что ваш жанр не подразумевает использования современных технологий и серьезных умственных затрат, однако, право, попробуйте все же освоить интернет", – добавил Жигунов.

Сергей Жигунов

Сергей Жигунов

Instagram @zhigunov_sergey

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Малахов раскритиковал поведение жителей Рублевки, которые не соблюдают правила карантина.

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Автор
Анна Михно
Персона
Андрей Малахов
Место
Россия
Тег
Новости России
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