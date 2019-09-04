"Жертва пластики": Пугачева взбудоражила сеть постаревшим лицом

70-летняя российская певица Алла Пугачева взбудоражила сеть новыми снимками. Так, артистка сфотографировала свое лицо, а поклонники заявили, что она сделала слишком много пластических операций.

Снимки Пугачева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Алла Пугачева

"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла?", - подписала фото Пугачева.

"Я не пойму - тут имплант в подбородке стоит?", "Выглядит на свой возраст, но все равно неотразима и любима", "Старость не радость и грим уже не помогает", "Хоть и люблю Пугачеву,но не могу кривить душой, лучше бы не выкладывать эти фото", "Ужас летящий на крыльях ночи!Жертва чрезмерной пластики.Такие фото надо удалять,а не выставлять", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть слили раритетные фотографии российской певицы Пугачевой в журнале Vogue, для которого она снималась в 1999 году.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!