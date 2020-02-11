"Лучший оргазм": жертва, изнасилования Вайнштейном, поразила откровенным признанием

Актриса Джессика Манн, которая ранее обвинила голливудского продюсера Харви Ванштейна в изнасиловании, призналась в "лучшем оргазме из пережитых" от секса с ним.

Так, об этом рассказала бывшая подруга предполагаемой жертвы бразильская актриса Талита Майа в суде. Она выступила на процессе в качестве свидетеля со стороны защиты, сообщает Page Six.

Джессика Манн и Харви Ванштейн

По словам девушки, Джессика ей предоставила эту информацию добровольно. Кроме того, она уверена, что секс между актрисой и продюсером был частично согласованным.

"Ее роман с Вайнштейном был частично согласованным. В какой-то момент она предоставила эту информацию добровольно: у Джессики был лучший оргазм от секса с Ванштейном. Я думаю, что она любила его как личность... Несколько раз она говорила, что он был ее духовным родственным другом", – призналась Майа в суде.

Джессика Манн и Харви Ванштейн

Однако отмечается, что ранее в суде Манн заявила, что после секса соврала Вайнштейну о "лучшем оргазме", чтобы поскорее уйти от него.

Напомним, в настоящее время продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в изнасиловании как минимум восьми женщин, о домогательствах с его стороны заявили десятки. В конце мая 2018 года его выпустили из-под стражи под залог в миллион долларов.

Харви Ванштейн Фото: delfi.lv

Прежде Вайнштейн лишился места в собственной одноименной компании, нынешние владельцы которой даже подумывали сменить ее название. Продюсеру грозили от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Смотрите также на OBOZREVATEL, как Харви Вайнштейн на публике получил по лицу из-за секс-скандала со знаменитостями.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.