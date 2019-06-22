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Жену отравленного Алибасова госпитализировали

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Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали после приступа бронхиальной астмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что актриса вызвала скорую домой, почувствовав удушье. Приехавшие врачи провели так называемую небулайзерную терапию (ингалирование) и приняли решение о госпитализации Шукшиной.

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Лидия Федосеева-Шукшина с мужем

Лидия Федосеева-Шукшина с мужем

Фото "Вечерняя Москва"

Информацию о госпитализации также подтвердила дочь актрисы Ольга. "Ей этой ночью стало плохо", — рассказала она "Интерфаксу".

Федосеева-Шукшина — жена музыкального продюсера Бари Алибасова. В начале июня он попал в реанимацию с острым отравлением химикатами. Алибасов выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока.

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Персона
Бари Алибасов
Место
РоссияМосква
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