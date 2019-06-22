Жену отравленного Алибасова госпитализировали

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали после приступа бронхиальной астмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что актриса вызвала скорую домой, почувствовав удушье. Приехавшие врачи провели так называемую небулайзерную терапию (ингалирование) и приняли решение о госпитализации Шукшиной.
Лидия Федосеева-Шукшина с мужем
Фото "Вечерняя Москва"
Информацию о госпитализации также подтвердила дочь актрисы Ольга. "Ей этой ночью стало плохо", — рассказала она "Интерфаксу".
Федосеева-Шукшина — жена музыкального продюсера Бари Алибасова. В начале июня он попал в реанимацию с острым отравлением химикатами. Алибасов выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыканту потребуется длительное лечение.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Тем временем, сестра продюсера считает, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.
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