Жена отрезала палец: появилось фото тяжелой травмы Джонни Деппа

Джонни Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в домашнем насилии и потребовал с нее 50 миллионов долларов.

Актер сообщил, что девушка однажды кинула в него бутылкой водки и отрезала ему часть пальца на руке, пишет Telegram-канал "360".

По словам Деппа, все обвинения, которые бывшая супруга выдвинула против него, сфабрикованы. Так, он отметил, что у него есть все доказательства своей невиновности и он намерен разобраться с экс-возлюбленной в суде.

Команда юристов актера предоставила записи с камер наблюдения и заявление в полицию, которые полностью меняют ситуацию: все это время побои терпел сам актер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2016 году Херд подала на развод с Деппом, назвав причиной непримиримые противоречия, в частности алкоголизм актера и его привычку "распускать руки". Во время развода с Херд начались и судебные тяжбы Деппа с финансовыми менеджерами. По словам актера, его главная ошибка в том, что он никогда не читал документы, которые ему давал подписывать его финансовый директор.

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