Жена Ефремова решила подать на развод

Супруга российского актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на близкого друга семьи. По словам инсайдеров, Кругликова не смогла простить мужу измену с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Напомним, что на следующий день после аварии полиция нашла актера дома у молодой коллеги – так и вскрылся их давний и бурный роман.

"Софья собралась разводиться. Принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени. Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства... Причина развода? Думаю, тут есть и эмоции, и холодный расчет. Соня не смогла простить муж измену с этой молодой актрисой Дарьей Белоусовой, которая еще и вылезла наружу", – заявил источник.

Также, по словам близкого друга семьи, Софья намерена воспользоваться заключением Ефремова, чтобы разделить имущество.

"Ну, а кроме того, пока Миша за решеткой, его имущество легче поделить. Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи. Редкая оскорбленная женщина в таком случае не жаждала бы мести", – подытожил он.

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