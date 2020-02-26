"Как муж позволил?" Жену Бабкина затравили из-за пикантного фото в ванной

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана нарвалась на критику в сети из-за откровенной фотографии.

Соответствующий снимок был опубликован на личной странице женщины в Instagram.

Снежана и Сергей Бабкины Instagram @babkin_official

На фото Снежана сфотографирована в ванной. При этом супруга музыканта позирует обнаженной, надев лишь крохотные шорты. Обнаженную грудь женщина прикрыла рукой.

Откровенная фотография вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников Снежаны. Многие пользователи в пух и прах раскритиковали провокационный снимок женщины, заявив, что подобные фото следует оставить в домашнем архиве. А кто-то и вовсе удивился, как муж разрешил Снежане опубликовать такой кадр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Снежана Бабкина вызвала ажиотаж в сети опубликовав скандальный обнаженный снимок со своим супругом.

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