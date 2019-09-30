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30 сентября • обновлено в 19:15
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Стала известна стоимость наследства Заворотнюк

26т Читать материал на украинском

Недвижимость российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая лечится от рака в одной из больниц Москвы, оценивают в полмиллиарда рублей.

Об этом сообщает "НТВ". По информации телеканала, речь идет о трехэтажном особняке звезды и других объектах недвижимости.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: msn.com

Новости
Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

"Недвижимость Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака головного мозга, оценивают в полмиллиарда рублей. Это трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке, апартаменты в центре Москвы и в Ялте", — говориться в материале, посвященном Заворотнюк.

Трехэтажный особняк Заворотнюк

Трехэтажный особняк Заворотнюк

Фото: НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
А хiхлы усё чужие деньги делят( Дякую, рагули, вам за вашу тупость)
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