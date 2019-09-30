Стала известна стоимость наследства Заворотнюк

Недвижимость российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая лечится от рака в одной из больниц Москвы, оценивают в полмиллиарда рублей.
Об этом сообщает "НТВ". По информации телеканала, речь идет о трехэтажном особняке звезды и других объектах недвижимости.
Анастасия Заворотнюк
Фото: msn.com
"Недвижимость Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака головного мозга, оценивают в полмиллиарда рублей. Это трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке, апартаменты в центре Москвы и в Ялте", — говориться в материале, посвященном Заворотнюк.
Трехэтажный особняк Заворотнюк
Фото: НТВ
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
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