Стала известна стоимость наследства Заворотнюк

Недвижимость российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая лечится от рака в одной из больниц Москвы, оценивают в полмиллиарда рублей.

Об этом сообщает "НТВ". По информации телеканала, речь идет о трехэтажном особняке звезды и других объектах недвижимости.

Анастасия Заворотнюк Фото: msn.com

"Недвижимость Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака головного мозга, оценивают в полмиллиарда рублей. Это трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке, апартаменты в центре Москвы и в Ялте", — говориться в материале, посвященном Заворотнюк.

Трехэтажный особняк Заворотнюк Фото: НТВ

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