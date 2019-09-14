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14 сентября • обновлено в 13:26
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Заворотнюк разбил паралич из-за страшной болезни

8.1т Читать материал на украинском

У популярной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк случился частичный паралич.

Как пишет Telegram-канал Mash, врачи диагностировали у нее парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники.

Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Мash

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Как сообщал OBOZREVATEL :

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
рак
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Жаль,очень жаль ...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Няня по ходу все(жаль
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