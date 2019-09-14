Заворотнюк разбил паралич из-за страшной болезни

У популярной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк случился частичный паралич.

Как пишет Telegram-канал Mash, врачи диагностировали у нее парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники.

Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно.

Анастасия Заворотнюк Мash

Как сообщал OBOZREVATEL :

в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.

Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.

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