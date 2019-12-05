Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

В последнее время знаменитости освоили новый тренд – полный отказ от бюстгальтеров.

Причем многие из них не стесняются носить футболки без лифчика даже в повседневной жизни, например, для похода в магазин. OBOZREVATEL подготовил топ-10 самых смелых звезд, которые презирают бюстгальтеры.

1. Леди Гага

Getty Images

Ivona - bigmir)net

2. Рианна

Getty Images

Getty Images

3. Бритни Спирс

Getty Images

Getty Images

4. Белла Хадид

Getty Images

5. Майли Сайрус

instagram.com/mileycyrus

Getty Images

6. Виктория Боня

Cosmopolitan

Relrus.ru

7. Кендалл Дженнер

Getty Images

8. Джессика Симпсон

Getty Images

9. Ольга Бузова

"ВладТайм"

WMJ.ru

10. Иоланда Хадид

Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились интимные снимки российской певицы Риты Дакоты, на которых она позировала абсолютно обнаженной.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.