Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

В последнее время знаменитости освоили новый тренд – полный отказ от бюстгальтеров.
Причем многие из них не стесняются носить футболки без лифчика даже в повседневной жизни, например, для похода в магазин. OBOZREVATEL подготовил топ-10 самых смелых звезд, которые презирают бюстгальтеры.
1. Леди Гага
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Ivona - bigmir)net
2. Рианна
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3. Бритни Спирс
Getty Images
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4. Белла Хадид
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5. Майли Сайрус
instagram.com/mileycyrus
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6. Виктория Боня
Cosmopolitan
Relrus.ru
7. Кендалл Дженнер
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8. Джессика Симпсон
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9. Ольга Бузова
"ВладТайм"
WMJ.ru
10. Иоланда Хадид
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились интимные снимки российской певицы Риты Дакоты, на которых она позировала абсолютно обнаженной.
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