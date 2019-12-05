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5 декабря • обновлено в 05:35
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Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

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В последнее время знаменитости освоили новый тренд – полный отказ от бюстгальтеров.

Причем многие из них не стесняются носить футболки без лифчика даже в повседневной жизни, например, для похода в магазин. OBOZREVATEL подготовил топ-10 самых смелых звезд, которые презирают бюстгальтеры.

1. Леди Гага

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Ivona - bigmir)net

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2. Рианна

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

3. Бритни Спирс

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

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4. Белла Хадид

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

5. Майли Сайрус

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

instagram.com/mileycyrus

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

6. Виктория Боня

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Cosmopolitan

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Relrus.ru

7. Кендалл Дженнер

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

8. Джессика Симпсон

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

9. Ольга Бузова

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

"ВладТайм"

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

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10. Иоланда Хадид

Не надо стесняться: топ-10 звезд, которые не носят бюстгальтеры

Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились интимные снимки российской певицы Риты Дакоты, на которых она позировала абсолютно обнаженной.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Алина Мельник
Персоны
Леди Гага Белла Хадид Бритни Спирс Рианна Майли Сайрус Виктория Боня Ольга Бузова Кендалл Дженнер Джессика Симпсон
Теги
Стиль Мода шоу-бизнес звезды
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