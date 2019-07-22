"За Богомолова отомщу": Собчак жестко ответила Шнурову на провокационное заявление

Скандальная телеведущая Ксения Собчак жестко ответила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову на его провокационное заявление.
Так, артист обвинил телеведущую в том, что в их публичном стихотворном баттле, за нее сочинял режиссер Константин Богомолов (видео смотрите ниже). Данное заявление не на шутку разгневало Собчак, и она в своем Instagram поставила на место Шнурова очередным стихотворением.
Ксения Собчак и Сергей Шнуров
Также Ксения снова вызвала музыканта на баттл.
"На баттл опять зову, я обеспечу и свет и саунд. Скоси меня рифмой как ту траву! До встречи! Не ссы! Я ― на месте! Раунд", ― написала Собчак.
Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:
Говорю тебе как поэт и баба: Твой высер, Серёжа, – довольно слабый. При всём моём к тебе уважении, Ты не выдержал поражения. Я с тебя реально смеюсь: Тур стадионный, а прессы мало? Шнуров вываливает фейк-ньюз Про то, что Собчак стихов не писала! Про баттл наш я забыла давно, Но он у тебя в голове на полочке: Тебя ж раскатала тогда в говно Тупая лошадь, светская тёлочка! Писал Богомолов? Что за байда! Клянусь лабутенами и отчизной, Что Богомолов мне никогда Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни! Ты побеждён у всех на глазах? Зачем ты ведёшь себя как мудила? Скажи, как про водку на днях сказал: "Всё, сука, она меня победила!" Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны, Что ты тупо бабою отхерачен? Понятно станет людям страны, Что ты нихуя не брутальный мачо? Серёжа, не обижаться чур, Но знают даже малые детки, Что даже крутой от лампочки шнур Берёт электричество из розетки. Всё напряжение – от неё, Крошка она или с жопой дылда. Дружок, пойми уже, ё-моё: Твоей розеткой была Матильда! Она укрывала, сродни плащу, Она от похмелья тебя спасала, За Богомолова отомщу: А может, и песни – она писала? Серёга, ведь ты же со мною пил Под рёв твоих песенок хулиганский, Но здесь ты, родненький, поступил По-свински, по-хамски, не по-пацански. Прощаюсь. На баттл опять зову, Я обеспечу и свет и саунд. Скоси меня рифмой как ту траву! До встречи! Не ссы! Я – на месте! Раунд!
Как сообщалOBOZREVATEL, конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался в прошлом году после того, как музыкант опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и ее тогдашнего мужа — актера Максима Виторгана. Спустя некоторое время Ксения ответила лидеру "Ленинграда" на его выпад — тоже в стихотворной форме.
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