"За Богомолова отомщу": Собчак жестко ответила Шнурову на провокационное заявление

Скандальная телеведущая Ксения Собчак жестко ответила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову на его провокационное заявление.

Так, артист обвинил телеведущую в том, что в их публичном стихотворном баттле, за нее сочинял режиссер Константин Богомолов (видео смотрите ниже). Данное заявление не на шутку разгневало Собчак, и она в своем Instagram поставила на место Шнурова очередным стихотворением.

Ксения Собчак и Сергей Шнуров

Также Ксения снова вызвала музыканта на баттл.

"На баттл опять зову, я обеспечу и свет и саунд. Скоси меня рифмой как ту траву! До встречи! Не ссы! Я ― на месте! Раунд", ― написала Собчак.

Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:

Как сообщалOBOZREVATEL, конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался в прошлом году после того, как музыкант опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и ее тогдашнего мужа — актера Максима Виторгана. Спустя некоторое время Ксения ответила лидеру "Ленинграда" на его выпад — тоже в стихотворной форме.

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