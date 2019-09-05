"Юля может быть спокойна!" Стало известно, как живет дочь Началовой после смерти матери

Помощница трагически погибшей певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, как сейчас живет ее дочь Вера.

Так, она возмутилась тем, что пользователи сети решили, что у девочки на школьной линейке 2 сентября были грустные глаза. По словам Исаевой, Вера очень активный ребенок и у нее все хорошо. Об этом Анна сообщила на своей странице в Instagram.

"Вы пишете мне: "У Веры грустные глаза на фото с папой у школы, которое попало в сеть 2 сентября". Что за бред? Как можно разглядеть грусть в глазах? Отвечу так: у Веры веселые и даже немножко лукавые глаза ребенка, который смотрит на мир и ожидает от него только хорошего. Вера любит учиться, она погружена в музыку, живопись, в школьный мюзикл, в котором сыграет одну из главных ролей. Вечерами она ставит бабушке музыкальные фрагменты из будущего спектакля и тихонько разучивает партии", — рассказала Исаева.

Юлия Началова с дочерью Фото из Instagram

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Также Анна добавила, что дочь Началовой довольно взрослая для своих лет и очень ответственная.

"Вера довольно взрослая для своих лет, очень ответственная. И я думаю, что она ежедневно воспитывает своих бабушку и дедушку не меньше, чем они ее. На тему несчастья, случившегося в ее жизни мы стараемся не разговаривать, не теребить. Бережное отношение к этому вопросу поддерживают все, в первую очередь ее отец, — поделилась помощница певицы.

Дочь Началовой с отцом и его семьей Фото из Instagram

Кроме того, Исаева отметила, что спокойна за девочку, ведь она в правильных, терпеливых и мудрых руках.

"Ей очень повезло с бабушкой и дедушкой. Ей повезло с папой! Что большая редкость. И больше всего ей повезло, конечно, с мамой. Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она в правильных, терпеливых, мудрых руках", — подытожила Анна.

Дочь Началовой с бабушкой и дедушкой Фото из Instagram

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