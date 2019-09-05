"Юля может быть спокойна!" Стало известно, как живет дочь Началовой после смерти матери

Помощница трагически погибшей певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, как сейчас живет ее дочь Вера.
Так, она возмутилась тем, что пользователи сети решили, что у девочки на школьной линейке 2 сентября были грустные глаза. По словам Исаевой, Вера очень активный ребенок и у нее все хорошо. Об этом Анна сообщила на своей странице в Instagram.
"Вы пишете мне: "У Веры грустные глаза на фото с папой у школы, которое попало в сеть 2 сентября". Что за бред? Как можно разглядеть грусть в глазах? Отвечу так: у Веры веселые и даже немножко лукавые глаза ребенка, который смотрит на мир и ожидает от него только хорошего. Вера любит учиться, она погружена в музыку, живопись, в школьный мюзикл, в котором сыграет одну из главных ролей. Вечерами она ставит бабушке музыкальные фрагменты из будущего спектакля и тихонько разучивает партии", — рассказала Исаева.
Юлия Началова с дочерью
Фото из Instagram
Также Анна добавила, что дочь Началовой довольно взрослая для своих лет и очень ответственная.
"Вера довольно взрослая для своих лет, очень ответственная. И я думаю, что она ежедневно воспитывает своих бабушку и дедушку не меньше, чем они ее. На тему несчастья, случившегося в ее жизни мы стараемся не разговаривать, не теребить. Бережное отношение к этому вопросу поддерживают все, в первую очередь ее отец, — поделилась помощница певицы.
Дочь Началовой с отцом и его семьей
Фото из Instagram
Кроме того, Исаева отметила, что спокойна за девочку, ведь она в правильных, терпеливых и мудрых руках.
"Ей очень повезло с бабушкой и дедушкой. Ей повезло с папой! Что большая редкость. И больше всего ей повезло, конечно, с мамой. Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она в правильных, терпеливых, мудрых руках", — подытожила Анна.
Дочь Началовой с бабушкой и дедушкой
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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