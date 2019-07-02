"Я ушла в монастырь!" Каминская сделала неожиданное признание после развода. Видео

Известная украинская певица Слава Каминская призналась, что ушла в монастырь после официального развода со своим супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.
Соответствующими видео она поделилась в своем сторис в Instagram (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).
Слава Каминская
instagram.com/babaslavka/
В частности, Каминская отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь — православный мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы в Одесской епархии. Она сначала показала вывеску, на которой отчетливо видно название.
Слава Каминская показала вывеску
сторис / Instagram
Позже певица вошла внутрь и показала, как там все выглядит. Даже похвасталась, что на столе стояла малина.
"Я в монастыре, в Одессе. Какое-то невероятное место. Да, я ушла в монастырь", – призналась Каминская.
Каминская возле гостиницы для паломников
сторис / Instagram
Что примечательно, в мужской монастырь она отправилась без макияжа и в простой одежде. Внутри гостиницы для паломников она показала роскошный интерьер.
Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской массово обсуждают ее развод с хирургом Эдгаром, ведь пара долгое время считалась образцовой в мире шоубиза.
Напомним, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание по поводу расторжения брака запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.
На первое заседание суда пришел только адвокат мужа певицы. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся