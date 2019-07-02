"Я ушла в монастырь!" Каминская сделала неожиданное признание после развода. Видео

Известная украинская певица Слава Каминская призналась, что ушла в монастырь после официального развода со своим супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Соответствующими видео она поделилась в своем сторис в Instagram (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).

Слава Каминская instagram.com/babaslavka/

В частности, Каминская отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь — православный мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы в Одесской епархии. Она сначала показала вывеску, на которой отчетливо видно название.

Слава Каминская показала вывеску сторис / Instagram

Позже певица вошла внутрь и показала, как там все выглядит. Даже похвасталась, что на столе стояла малина.

"Я в монастыре, в Одессе. Какое-то невероятное место. Да, я ушла в монастырь", – призналась Каминская.

Каминская возле гостиницы для паломников сторис / Instagram

Что примечательно, в мужской монастырь она отправилась без макияжа и в простой одежде. Внутри гостиницы для паломников она показала роскошный интерьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской массово обсуждают ее развод с хирургом Эдгаром, ведь пара долгое время считалась образцовой в мире шоубиза.

Напомним, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание по поводу расторжения брака запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

На первое заседание суда пришел только адвокат мужа певицы. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались.

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