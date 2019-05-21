"Я сверху": Никитюк сделала откровенное признание об отношениях с Притулой

Украинская телеведущая, звезда передачи "Хто зверху" Леся Никитюк сделала признание об отношениях с коллегой Сергеем Притулой.

Об этом она рассказала в рамках программы "Экзамен с Ефросининой" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На вопрос о том, кем для нее является Сергей Притула, Никитюк ответила – соседом. Ведь ведущий недавно переехал в район, где она живет.

"Он недавно переехал на мой район и теперь Сергей Притула официально – мой новый сосед. Я выхожу на балкон, он выходит на свою террасу и кричит мне оттуда: "Никитюк, я сверху". Сергей Притула для меня очень сильный партнер, профессионал", – призналась она.

Сергей Притула и Леся Никитюк Кадр из видео

Никитюк отметила, что ее коллега очень уверен в себе, в нем нет слабых сторон. "Его не пробьешь, не обидишь, не перешутишь".

"Когда я заходила на проект "Кто сверху", мне было сложно с ним, потому что он давит, уничтожает своей гениальностью, силой. Когда он меня не задавил, то прямо подружился со мной", – добавила она.

Леся Никитюк и Сергей Притула "Хто зверху" lesia_nikituk / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк стала ведущей в шоу "Хто зверху" вместо Екатерины Варнавы в седьмом сезоне. В декабре 2018 года ее застали за поцелуями с Притулой. А до этого Никитюк разделась и покрутилась на шесте во время шоу, о чем потом долго писали в сети.

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