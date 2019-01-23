''Выставил нацию идиотами'': известный композитор опозорился заявлением об уничтожении Украины Европой

Украинский и советский композитор Владимир Быстряков обозвал собственную нацию "идиотами".

Такое заявление он сделал в эфире программы "События дня" на телеканале "Наш" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Сегодня украинцев принуждают к ассимилированию. Потому что все эти безвизы, все эти уезды за границу, в результате которых здесь останутся одни старики и дети, как это уже было в Прибалтике – оно ведет к тому, что ассимилируется целая нация. Они растворятся в этом общем потоке людей", – сказал он.

По словам Быстрякова, канцлер Германии Ангела Меркель обещала "подкинуть из ближневосточных стран мигрантов в Украину, чтобы они нам помогли".

"Если посмотреть на нашу страну со стороны, то мы просто идиоты. Если в Африке сидят люди на песке, где-то жарят червячков, из саранчи устраивают жаркое, при этом счастливы, при этом еще и танцуют и даже размножаться могут, то здесь, на богатейших землях, с такой инфраструктурой, которая у нас была, и мы сегодня пришли к тому, что нищие. Это просто позор", – сказал композитор.

Владимир Быстряков

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале жестко прокомментировал выступление Быстрякова. Он пояснил, что композитор выставляет целую нацию "идиотами".

"Быстряков на полном серьезе пугает нас уровнем жизни в странах Балтии – членов НАТО и наших союзников. Но главное здесь не это, а заголовки: "В Киеве осознали, что Европа целенаправленно уничтожает Украину", "В Киеве заявили ...". То есть, Быстряков выступает от имени всех украинцев, формирует мнение о всех граждан Украины – будто это наша общая позиция. "Альтернативно позиционированный совкопенсионер" без проблем выставляет целую нацию беспомощными идиотами", – раскритиковал он скандальное выступление композитора.

Внимание! Видео содержит пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря Быстряков заявлял, будто США разработали целый план по уничтожению Украины под названием "план Моргентау", чтобы превратить государство в село.

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