МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Выставил нацию идиотами'': известный композитор опозорился заявлением об уничтожении Украины Европой

7.7тЧитать материал на украинском

Украинский и советский композитор Владимир Быстряков обозвал собственную нацию "идиотами".

Такое заявление он сделал в эфире программы "События дня" на телеканале "Наш" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Сегодня украинцев принуждают к ассимилированию. Потому что все эти безвизы, все эти уезды за границу, в результате которых здесь останутся одни старики и дети, как это уже было в Прибалтике – оно ведет к тому, что ассимилируется целая нация. Они растворятся в этом общем потоке людей", – сказал он.

Новости
''В душе россиянин'': украинский военный рассказал, как шпионил для Путина

По словам Быстрякова, канцлер Германии Ангела Меркель обещала "подкинуть из ближневосточных стран мигрантов в Украину, чтобы они нам помогли".

"Если посмотреть на нашу страну со стороны, то мы просто идиоты. Если в Африке сидят люди на песке, где-то жарят червячков, из саранчи устраивают жаркое, при этом счастливы, при этом еще и танцуют и даже размножаться могут, то здесь, на богатейших землях, с такой инфраструктурой, которая у нас была, и мы сегодня пришли к тому, что нищие. Это просто позор", – сказал композитор.

Владимир Быстряков

Владимир Быстряков

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале жестко прокомментировал выступление Быстрякова. Он пояснил, что композитор выставляет целую нацию "идиотами".

"Быстряков на полном серьезе пугает нас уровнем жизни в странах Балтии – членов НАТО и наших союзников. Но главное здесь не это, а заголовки: "В Киеве осознали, что Европа целенаправленно уничтожает Украину", "В Киеве заявили ...". То есть, Быстряков выступает от имени всех украинцев, формирует мнение о всех граждан Украины – будто это наша общая позиция. "Альтернативно позиционированный совкопенсионер" без проблем выставляет целую нацию беспомощными идиотами", – раскритиковал он скандальное выступление композитора.

Внимание! Видео содержит пропаганду!

''Выставил нацию идиотами'': известный композитор опозорился заявлением об уничтожении Украины Европой

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря Быстряков заявлял, будто США разработали целый план по уничтожению Украины под названием "план Моргентау", чтобы превратить государство в село.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Михаил Брыных, Владимир БыстряковАлексей Голобуцкий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
90
28
Смешно
4
Интересно
3
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Litvinenko Nik, а что значит "вам места в Украине нет"? Это ты, старый pots, будешь мне указывать где мне жить? И какой, интересно, ты патриот? Дохлого бандеры и пьяного "гидранта" опарыша? Именно такие как ты дауны позорят украинский народ перед всем цивилизованным миром.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Надо же, оказывается в идиотизме нации виноват Быстряков!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Т Александр
Т Александр
Это москальское дерьмо еще не сдохло? Желаю и надеюсь. И да, таких мразей становиться все меньше и меньше.Все оставшиеся выблядки уже на виду.Встретил такого дай в рожу, ибо заслужил.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги