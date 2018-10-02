"Высохла!" Пугачева испугала фанатов невероятной худобой

В сети разгорелась дискуссия вокруг внешности российской артистки Аллы Пугачевы после того, как ее супруг Максим Галкин опубликовал новое фото, демонстрирующее невероятно худые ноги некогда пышной примадонны.

Далеко не все сочли явную худобу стройностью. Многих фанатов откровенно испугала истощавшая певица.

Новости Внезапно помолодевшая Пугачева привела в восторг сеть новым фото

"Это не здорово. Очень переживаю.... Срочно отъедаться!", "Пипец она похудела.. Она вообще ест или только воду пьет?", "чересчур уж много желудка отрезали", "она не похудела, а высохла", - пишут взволнованные поклонники в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин похвалил Пугачеву в дерзком мини.