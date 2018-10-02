МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

"Высохла!" Пугачева испугала фанатов невероятной худобой

2.2тЧитать материал на украинском

В сети разгорелась дискуссия вокруг внешности российской артистки Аллы Пугачевы после того, как ее супруг Максим Галкин опубликовал новое фото, демонстрирующее невероятно худые ноги некогда пышной примадонны.

Далеко не все сочли явную худобу стройностью. Многих фанатов откровенно испугала истощавшая певица.

Новости
Внезапно помолодевшая Пугачева привела в восторг сеть новым фото

"Это не здорово. Очень переживаю.... Срочно отъедаться!", "Пипец она похудела.. Она вообще ест или только воду пьет?", "чересчур уж много желудка отрезали", "она не похудела, а высохла", - пишут взволнованные поклонники в сети.

"Высохла!" Пугачева испугала фанатов невероятной худобой
"Высохла!" Пугачева испугала фанатов невероятной худобой
"Высохла!" Пугачева испугала фанатов невероятной худобой
"Высохла!" Пугачева испугала фанатов невероятной худобой
"Высохла!" Пугачева испугала фанатов невероятной худобой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин похвалил Пугачеву в дерзком мини.

Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги