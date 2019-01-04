"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова подверглась острой критике подписчиков из-за очередного фото со своим "фирменным" шпагатом.

Снимок был сделан Волочковой во время отдыха на Мальдивах и опубликован в социальной сети Instagram.

Отметим, что подписчики звезды в комментариях под постом раскритиковали ее за однотипные фотографии и неподобающее поведение. Также некоторые добавили, что балерина опубликовала старые снимки.

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"Анастасия, а зачем вы выкладывает старые фото, вы что в запое?", "Каждый год одно и то же. Другие позы для фото есть?", "Что за маниакальная жажда раздвигать ноги: на снегу, на песке, в постели?", "Не удивила", "Ваш любимый одобряет такого рода фото?", "Ваши шпагаты за*ли", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова разозлила своих фанов фотографией из туалета, на которой она запечатлена топлес. Части груди балерина слегка зарисовала подобием иероглифов.