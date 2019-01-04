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"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова подверглась острой критике подписчиков из-за очередного фото со своим "фирменным" шпагатом.

Снимок был сделан Волочковой во время отдыха на Мальдивах и опубликован в социальной сети Instagram.

"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом

Отметим, что подписчики звезды в комментариях под постом раскритиковали ее за однотипные фотографии и неподобающее поведение. Также некоторые добавили, что балерина опубликовала старые снимки.

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"Анастасия, а зачем вы выкладывает старые фото, вы что в запое?", "Каждый год одно и то же. Другие позы для фото есть?", "Что за маниакальная жажда раздвигать ноги: на снегу, на песке, в постели?", "Не удивила", "Ваш любимый одобряет такого рода фото?", "Ваши шпагаты за*ли", — написали люди.

"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом
"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом
"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом
"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом
"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом
"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова разозлила своих фанов фотографией из туалета, на которой она запечатлена топлес. Части груди балерина слегка зарисовала подобием иероглифов.

Персона
Анастасия Волочкова
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