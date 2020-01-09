"Вся окровавленная": звезда российского кино рассказала, как чуть не погибла в Украине

Популярная российская актриса Елена Яковлева рассказала о том, как пострадала на одном из одесских пляжей.

Так, она пыталась доплыть до волнореза, но начала тонуть и в результате порезалась о ракушки и камни. Об этом актриса рассказала в интервью изданию "7 Дней".

Елена Яковлева

"Плавать не хотелось, а вот загореть — очень. Времени у меня было мало, на следующий день нужно улетать. И я поняла, что лучший способ быстро и качественно покрыться загаром — попасть на волнорез. Солнце отражалось там даже от воды. И на этих волнорезах стояли люди и загорали в очень смешных позах — с вывернутыми руками. И я почему-то решила, что добраться до волнореза лучше вплавь. До него расстояние смешное — метров пятнадцать. По-собачьи я поплыла. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть. Люди на волнорезе думали, я шучу. Во-первых, там мелко, да и близко от берега. Я кричала, хваталась за волнорез, а он скользкий, весь в ракушках, я не могла забраться. В конце концов кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое", - рассказала актриса.

Елена Яковлева

Она добавила, что с тех пор очень настороженно относиться к морю.

"Я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. Позы их испортила. Кричала: "Хочу на берег, давайте спасательную лодку вызывать!" Так что с морем я на "вы" до сих пор. Езжу отдыхать на моря-океаны, но не из-за плавания, а потому что люблю тепло", - поделилась Яковлева.

Напомним, ранее российскую актрису театра и кино Елену Яковлеву, известную главной ролью в детективном сериале "Каменская", не пустили на территорию Украины. Позже она заявила, что ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове, добавив, что получила запрет на въезд из-за визита в Крым в 2015-2016 годах.

В свою очередь пользователи соцсетей бурно отреагировали на запрет въезда в Украину российской актрисе театра и кино Елене Яковлевой.

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