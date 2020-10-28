Всплыл неожиданный факт о рождении младшей дочери Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Макеева заявила, что ее коллега и подруга Анастасия Заворотнюк пользовалась услугами суррогатного материнства, а не самостоятельно рожала свою младшую дочь.
По ее словам, звезде это все равно не помогло. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале Эмпатия Манучи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, Макеева рассказала о своих многочисленных попытках забеременеть, но у нее не получалось. Кроме того, артистка отметила, что задумывалась о суррогатном материнстве.
"Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще", – сказала Макеева.
Напомним, что у Анастасии Заворотнюк в октябре 2018 года родилась дочь Мила. На тот момент актрисе было 48 лет, но при этом ее ни разу не видели беременной.
Спустя год, в сентябре 2019 года стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга. Именно после этого в СМИ начали распространять информацию о том, что актриса сделала процедуру ЭКО, после чего заболела раком. Но, как оказалось, Заворотнюк и вовсе не была беременной, а воспользовалась суррогатной мамой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.