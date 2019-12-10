Главная Новости
10 декабря • обновлено в 22:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Все хотят мира": "Мисс Львов" оправдалась за скандал с поездкой в Москву

2.6т
Читать материал на украинском

Обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх оправдалась за скандал с поездкой в Россию.

Что примечательно, девушка удалила из Instagram и сторис все упоминания о российской столице, а комментарий дала на своей странице в Facebook.

"Как и у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Все хотят мира для наших государств. Я ценю и берегу эту дружбу, потому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве", – заявила она.

Новости
Скандал с Крымом, подружка из России и жаркие фото: что известно о представительнице Украины на "Мисс Мира"

По словам Болюх, она верит, что обе страны смогут вернуть мир, объединившись по обе стороны границы.

Наталья Болюхв Москве

Наталья Болюхв Москве

Высокий Замок

"Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов. Конечно, как и все мы, я очень люблю свою страну и моя позиция в отношении целостности одна: Украина едина и нераздельна от Крыма до Киева, от Львова до Донецка", – добавила Мисс-Львов.

"Все хотят мира": "Мисс Львов" оправдалась за скандал с поездкой в Москву
Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram./topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram./topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram./topnatalia​​​​​​​

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram./topnatalia​​​​​​​

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram./topnatalia

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты издания "Высокий Замок" обратили внимание на посты Болюх в сторис, а также на публикации в соцсети ее московского друга Алика. Девушка поехала в Москву. В комментариях она пыталась оправдаться, что отправилась в Амстердам на день рождения друзей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Россия Москва
Теги
фотографии фотосессия скандалы шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
40
2
Смешно
0
Интересно
8
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
15% рагуль портят жизнь всему населению Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Надо выпускать за границу только после собеседования с СБУ и сдачи тестов на свидомисть. Главным вопросом тестирования считать "чей Крым?"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги