"Все хотят мира": "Мисс Львов" оправдалась за скандал с поездкой в Москву

Обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх оправдалась за скандал с поездкой в Россию.

Что примечательно, девушка удалила из Instagram и сторис все упоминания о российской столице, а комментарий дала на своей странице в Facebook.

"Как и у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Все хотят мира для наших государств. Я ценю и берегу эту дружбу, потому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве", – заявила она.

По словам Болюх, она верит, что обе страны смогут вернуть мир, объединившись по обе стороны границы.

Наталья Болюхв Москве Высокий Замок

"Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов. Конечно, как и все мы, я очень люблю свою страну и моя позиция в отношении целостности одна: Украина едина и нераздельна от Крыма до Киева, от Львова до Донецка", – добавила Мисс-Львов.

Наталья Болюх instagram./topnatalia

Наталья Болюх instagram./topnatalia

Наталья Болюх instagram./topnatalia​​​​​​​

Наталья Болюх instagram./topnatalia​​​​​​​

Наталья Болюх instagram./topnatalia

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты издания "Высокий Замок" обратили внимание на посты Болюх в сторис, а также на публикации в соцсети ее московского друга Алика. Девушка поехала в Москву. В комментариях она пыталась оправдаться, что отправилась в Амстердам на день рождения друзей.

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