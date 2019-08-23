"Все будет Украина!" Звезды трогательно поздравили с Днем Государственного флага

В пятницу, 23 августа, звезды трогательно поздравили страну с Днем Государственного флага Украины.
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с теплыми словами знаменитостей. Так, актриса театра и кино Ольга Сумская по случаю праздника поблагодарила всех за теплые слова в день рождения и в ответ напомнила о важном для украинцев празднике.
"Друзья, хочу поблагодарить за такое невероятное количество поздравлений и теплых слов ко дню рождения! Все прочитала, счастливая и окрыленная! Пытаюсь ответить каждому из вас! А сегодня от всей души поздравляю вас с Днем украинского флага", – написала она.
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук также поздравил украинцев с государственным праздником. "Поздравляю всех нас с Днем Государственного Флага! Пусть он всегда вызывает у всех нас гордость, уважение и любовь", – отметил он.
А на официальной странице группы "Океан Эльзы" рассказали о гордости Украины. "Когда Флаг твоего государства – твоя гордость. С Днем Государственного Флага Украины", – сказано в сообщении.
Народная артистка Украины, певица Ирина Билык кратко написала "С днем флага" и опубликовала свою фотографию на фоне государственного символа страны.
Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) и его супруга Настя Каменских пожелали гражданам всего самого наилучшего. "Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и все будет самое-самое-самое", – написал он.
#999 - присвята Батьківщині та всім українцям, гідним жити у найкращій країні. Треба тільки трохи зачекати і все буде най най най⠀ ⠀⠀ Director: @bondar_aleksey⠀ DOP: @doroshenko_max & @mark_ody17⠀ Edit/Color: @arkhipovich⠀ Focuspuller: @slavik_novo⠀ Executive producer: @gorovaya_irina⠀ Producer: @vitalikdenchuk⠀ Line producer: @kolosovskiy_anton⠀ MUA/Hair: @ingasmolyarova_makeup_hair ⠀ Design: @wasteboyz, @av_natali⠀ Production: @mozgiproduction⠀ Music: @realpotap, @positiff⠀ Lyrics: @realpotap, @dj_bloodless⠀ Music Arrangement: @roman_katruk⠀ Mixing & Mastering: @boriskukoba⠀ #mozgi @mozgiband
А украинский поп-певец DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал свою семейную историю об украинском флаге. По словам артиста, в 1990 году папа подарил ему детский флажок, на деревянной палочке, совсем небольшой, и сказал: "Сын, скоро будет Украина!".
"Я был очень рад тому подарку, бегал с флажком, махал им, даже когда ложился спать – клал его под подушку. Я не понимал так глубоко слов своего отца – скоро будет Украина – но я знал, что сине-желтый флаг как-то связан с папиным хорошим настроением, с повстанческими песнями, которые пела мне по вечерам бабушка Екатерина, и моими ощущениями радости! Помню это так сильно, будто это произошло вчера или сегодня... С Днем национального украинского флага поздравляю всех нас и тебя, моя единственная и родная, моя Украина", – трогательно рассказал он.
Маю свою сімейну історію про наш український прапор🇺🇦. У 1990 році тато подарував мені прапор Украіни. То був дитячий прапорець, на дерев’яній паличці, зовсім невеликий. Тато сказав: "Сину, скоро буде Україна!.." Я дуже тішився тим подарунком, бігав з прапорцем, махав ним, навіть коли лягав спати - клав його під подушку. Я не розумів так глибоко слів свого тата - СКОРО БУДЕ УКРАїНА - але я знав, що блакитно-жовтий прапор якось пов‘язаний з батьковим гарним настроєм, з повстанськими піснями, які співала мені вечорами бабця Катерина, і моїми відчуттями радості! Пам’ятаю це так сильно, ніби то сталося вчора чи сьогодні... З Днем національного українського прапора вітаю всіх нас і Тебе, моя єдина і рідна, моя Україна 🇺🇦
Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки ко Дню Государственного флага Украины. Как менялись цвета до независимости, читайте в нашем материале.
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