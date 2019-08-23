"Все будет Украина!" Звезды трогательно поздравили с Днем Государственного флага

В пятницу, 23 августа, звезды трогательно поздравили страну с Днем Государственного флага Украины.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с теплыми словами знаменитостей. Так, актриса театра и кино Ольга Сумская по случаю праздника поблагодарила всех за теплые слова в день рождения и в ответ напомнила о важном для украинцев празднике.

"Друзья, хочу поблагодарить за такое невероятное количество поздравлений и теплых слов ко дню рождения! Все прочитала, счастливая и окрыленная! Пытаюсь ответить каждому из вас! А сегодня от всей души поздравляю вас с Днем украинского флага", – написала она.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук также поздравил украинцев с государственным праздником. "Поздравляю всех нас с Днем Государственного Флага! Пусть он всегда вызывает у всех нас гордость, уважение и любовь", – отметил он.

А на официальной странице группы "Океан Эльзы" рассказали о гордости Украины. "Когда Флаг твоего государства – твоя гордость. С Днем Государственного Флага Украины", – сказано в сообщении.

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык кратко написала "С днем флага" и опубликовала свою фотографию на фоне государственного символа страны.

Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) и его супруга Настя Каменских пожелали гражданам всего самого наилучшего. "Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и все будет самое-самое-самое", – написал он.

А украинский поп-певец DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал свою семейную историю об украинском флаге. По словам артиста, в 1990 году папа подарил ему детский флажок, на деревянной палочке, совсем небольшой, и сказал: "Сын, скоро будет Украина!".

"Я был очень рад тому подарку, бегал с флажком, махал им, даже когда ложился спать – клал его под подушку. Я не понимал так глубоко слов своего отца – скоро будет Украина – но я знал, что сине-желтый флаг как-то связан с папиным хорошим настроением, с повстанческими песнями, которые пела мне по вечерам бабушка Екатерина, и моими ощущениями радости! Помню это так сильно, будто это произошло вчера или сегодня... С Днем национального украинского флага поздравляю всех нас и тебя, моя единственная и родная, моя Украина", – трогательно рассказал он.

Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки ко Дню Государственного флага Украины. Как менялись цвета до независимости, читайте в нашем материале.

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