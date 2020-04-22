"Внешне изменилась": врач впервые рассказал о состоянии Заворотнюк

Врач впервые прокомментировал состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

Как рассказал специалист КП, недавно знаменитость отпустили домой.

Анастасия Заворотнюк hellomagazine.com

Так, сообщается, что медик, который рассказал о диагнозе Заворотнюк не является ее лечащим врачом, однако о звезде он знает со слов коллег.

"Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице, хотя лежит она не в главной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой. Ее диагноз – глиобластома. Но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать", – говорит медик.

КП

Также он рассказал, чем лечат Анастасию:

"Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда, это таблетки, противоопухолевое средство. Это таргетная терапия, альтернатива гормональной и химиотерапии. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники – профессора и изобрели этот медпрепарат нового поколения. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии. Вариантов лечения предлагалась масса. Первым делом удалили опухоль. Но после удаления появилась вторая опухоль, удалили и ее. Операция прошла успешно. А теперь идет поддерживающее лечение".

Анастасия Заворотнюк КП

Кроме того, врач рассказал, как актриса чувствует себя сейчас:

"Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций. Малейшее заражение – и может пострадать. Поэтому повышенное требование к соблюдению чистоты, дезинфекции. Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше".

Анастасия Заворотнюк kaspyinfo.ru

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