"Впилась в мои мягкие ткани": муж Дорофеевой рассказал странную историю о проститутках

Украинский музыкант и супруг певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился со своими подписчиками странной историей о проститутках и уколах. Так, он рассказал, как однажды повредил кадык и был вынужден пройти курс лечения.

Необычную историю Дантес опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Владимир Дантес tsn.ua

"Сделать все самому или обратиться к проститутке?! В пятницу ночью играя в баскетбол мне очень хорошо прилетело в кадык! Обратившись утром субботы к врачу, мне прописали уколы внутримышечно и таблетки мочегонные, чтоб отек сходил. Укол в больнице сделали, таблетки пить не стал, поскольку концерт Монатика пропустить не хотел. Наступило воскресенье. Надя Дорофеева колоть не умеет и плюс вообще боится игл", - написал он.

Дантес отметил, что в результате он принял решение сделать укол в какой-то больнице.

"Больниц не было, работники аптек не делают уколы и тут я вижу их... Тех, кто служит украшением стола - ночных бабочек (хотя на дворе день). Я вот подумал "А они явно умеют делать уколы". Визуально прожженные жизнью и опытом, они-то точно могут мне помочь. Параллельно в YouTube заканчивал смотреть, как сделать самому себе укол в попу. Сопоставив все "за" и "против" решил девчонок не тревожить. Вдруг их профсоюз тоже против оказания услуг не по назначению. Хорошо, что на даче у друга оказалась соседка врач. И под треск костра игла впилась в мои мягкие ткани", - добавил Дантес.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о впечатлениях от первого полета на вертолете, опубликовав соответствующее фото в сети. Снимок, на котором артистка запечатлена вместе с подругой, бизнес-леди Лерой Бородиной, появился в Instagram-аккаунте звезды. За три часа после обнародования он собрал более 100 тысяч лайков.

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