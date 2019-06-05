ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Впилась в мои мягкие ткани": муж Дорофеевой рассказал странную историю о проститутках

486Читать материал на украинском

Украинский музыкант и супруг певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился со своими подписчиками странной историей о проститутках и уколах. Так, он рассказал, как однажды повредил кадык и был вынужден пройти курс лечения.

Необычную историю Дантес опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Владимир Дантес

Владимир Дантес

tsn.ua

Новости
Не в России: стало известно, где пройдет свадьба Тодоренко и Топалова

"Сделать все самому или обратиться к проститутке?! В пятницу ночью играя в баскетбол мне очень хорошо прилетело в кадык! Обратившись утром субботы к врачу, мне прописали уколы внутримышечно и таблетки мочегонные, чтоб отек сходил. Укол в больнице сделали, таблетки пить не стал, поскольку концерт Монатика пропустить не хотел. Наступило воскресенье. Надя Дорофеева колоть не умеет и плюс вообще боится игл", - написал он.

Дантес отметил, что в результате он принял решение сделать укол в какой-то больнице.

"Больниц не было, работники аптек не делают уколы и тут я вижу их... Тех, кто служит украшением стола - ночных бабочек (хотя на дворе день). Я вот подумал "А они явно умеют делать уколы". Визуально прожженные жизнью и опытом, они-то точно могут мне помочь. Параллельно в YouTube заканчивал смотреть, как сделать самому себе укол в попу. Сопоставив все "за" и "против" решил девчонок не тревожить. Вдруг их профсоюз тоже против оказания услуг не по назначению. Хорошо, что на даче у друга оказалась соседка врач. И под треск костра игла впилась в мои мягкие ткани", - добавил Дантес.

Сделать всё самому или обратиться к проститутке?!... В пятницу ночью играя в баскетбол мне очень хорошо прилетело в кадык! Обратившись утром субботы к врачу, мне прописали уколы внутримышечно+таблетки мочегонные, чтоб отёк сходил. Укол в больнице сделали, таблетки пить не стал, т.к концерт @monatik_official пропустить не хотел))) Наступило воскресенье. @nadyadorofeeva колоть не умеет и плюс вообще боится игл. Позавтракав со своей трусихой отправился за город к другу. Думал, по пути остановлюсь у поликлиники какой-нибудь и там всё сделаю. И вот уже я на выезде из города... Больниц не было, работники аптек не делают уколы и тут я вижу их... Тех, кто служит украшением стола - ночных бабочек (хотя на дворе день) Я вот подумал "А они явно умеют делать уколы🤔" Визуально прожжённые жизнью и опытом, они-то точно могут мне помочь. Параллельно в YouTube заканчивал смотреть как сделать самому себе укол в попу. Сопоставив все За и Против решил девчонок не тревожить. Вдруг их профсоюз тоже против оказания услуг не по назначению.. да и как-то с точки зрения гигиены.. на трассе не очень-то и чисто)) Хорошо, что на даче у друга оказалась соседка врач. И под треск костра Игла впилась в мои мягкие ткани. Учитесь делать уколы. Явно в жизни пригодится)))

Публикация от Vladimir Dantes (@vladimirdantes)

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о впечатлениях от первого полета на вертолете, опубликовав соответствующее фото в сети. Снимок, на котором артистка запечатлена вместе с подругой, бизнес-леди Лерой Бородиной, появился в Instagram-аккаунте звезды. За три часа после обнародования он собрал более 100 тысяч лайков.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир ДантесНадя Дорофеева
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения