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/Люди

"Вот нах*ра?!" В Киеве разромили машину известного комика

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Украинский шоумен Вадим Мичковский, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Жора, 23 мая стал жертвой воров в Киеве.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, уточнив, что неизвестные разбили и обокрали его машину (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Утро началось не очень весело. Злые людишки разбили стекло и украли сумку! Причем – спортивную. Поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB – то это возможно он.. оно! Вывод для всех – не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку. Желаю не попадать в такие ситуации. Всем удачи и хорошего дня", – подписал он под роликом.

Дядя Жора

Дядя Жора

кадр из видео

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Мичковский показал свою машину, в которой было разбито стекло. На заднем сидении, по его словам, и лежала спортивная сумка с кроссовками.

"Спрашивается, на**а? Вот что, ты будешь в моих кроссовках на тренировки ходить? Вот с**а, вредитель! Догонит тебя закон когда-то", – выругался комик.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику. Чтобы посмотреть, скролльте вправо (18+)

Разбитое стекло в машине Дяди Жоры

Разбитое стекло в машине Дяди Жоры

скриншот

Воры вынесли из машины Дяди Жоры сумку

Воры вынесли из машины Дяди Жоры сумку

Утро началось не очень весело 🤨😤🤷‍♂️ злые людишки разбили стекло и украли сумку! 🚘 Причём спортивную🤦‍♂️🥊 поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB -то это возможно он.. оно! Вывод для всех- не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку☝️ Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!)💜 #дядяжора #утро #авто #проблема

Публикация от ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЩИЙ праздника🔥 (@dyadya_jora)

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадима Мичковского уже не в первый раз обворовывают. В 2014 году среди белого дня он лишился творческих записей и денег. Его машину точно также разбили и обокрали.

В 2016 году злоумышленники напали на офис компании, в которой шоумен работал. Кто-то залез через окно и забрал ноутбуки.

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Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Персона
Дядя Жора
Место
УкраинаКиев
Теги
автокражишоу-бизнес
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