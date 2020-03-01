Воспитанник Кароль восхитил сеть выступлением на "Голос Країни 10"

1 марта состоялся финальный этап слепых прослушиваний "Голоса країни-10". На шоу появился победитель 2 сезона "Голосу. Діти" Роман Сасанчин, который был в команде у Тины Кароль.

Неожиданно для всех, 17-летний Сасанчин выбрал своим наставником не Тину Кароль, а Дана Балана (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Скриншот из видео

Когда тренерские кресла повернулись к Сасанчину, Дан Балан удивился реакции Кароль. Он спросил у нее "Это твой сын?".

Скриншот из видео

"Тина Кароль мне, как вторая мама. И знаете, я бы очень хотел пойти к Дану Балану, потому что я считаю, что он и Тина Кароль - это одно целое", - заявил Сасанчин выбрав тренера.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 1 марта, в 21:00 на телеканале "1+1" состоялись последние слепые прослушивания на вокальном шоу "Голосі країни-10". На этом этапе молодые исполнители боролись между собой за право стать частью команды судей: Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.

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