Упавшая елка, разбросанные вещи и искусственный снег: Воля показал разгромленную после Нового года квартиру

Российский комик, актер и резидент Comedy Club Павел Воля показал беспорядок в квартире после празднования Нового года.

Так, в личных Instagram-сториз он опубликовал небольшое видео, на котором можно увидеть искусственный снег, разбросанный по всему помещению, коробки и поломанные вещи (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Павел Воля

Отметим, что Воля заявил в ролике, что погром в квартире устроили их с супругой Ляйсан Уяшевой дети, после того, как им предоставили "полную свободу".

"Внимание, Новый год с детьми. Это называется: а давайте не будем их ни в чем ограничивать. Это же Новый год, это же дети..." — высказался комик.

Супруга Воли Ляйсан Утяшева также разместила в Instagram аналогичное видео. К слову, на нем видно, что по всей комнате разбросаны не только обломки вещей — на столе красовался и рулон туалетной бумаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее четырехлетняя дочка Павла Воли и Ляйсан Утяшевой София умилила сеть. Ее мама опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором малышка загадывала загадку пользователям.

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