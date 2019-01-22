Волочкова показала загадочного любовника и назвала имя

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла личность своего любовника, о котором уже много месяцев в ходили интригующие слухи.
Возлюбленным артистки оказался вокалист Михаил Борисовский, о чем она красноречиво сообщила в своем Instagram, опубликовав видео из ресторана (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).
"А вот и он. Тот самый загадочный "М"... Михаил Борисовский. В словах песни все сказано", – подписала она под роликом, где вокалист исполняет песню Филиппа Киркорова "Просто подари".
Во время песни Волочкова с букетом белых роз подошла к певцу, обняла своего возлюбленного и поцеловала за микрофоном.
Стоит отметить, что Борисовский – это старый знакомый звукорежиссер балерины. Он работал в театре русской песни Надежды Бабкиной. Новый возлюбленный Волочковой старше ее на 7 лет, ему сейчас 36.
Что примечательно, в 2016 году они показывали совместные фото. Ведь Борисовский работал в команде балерины и колесил с ней по всему миру.
Как удачно мы совместили в @megrelia_rest празднование дня рождения и презентацию клипа и моей новой книги "Плата за успех"... #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #деньрожденияш
А вот и Он.. Тот самый загадочный "М"... Михаил.. @borisovskii В словах песни все сказано...❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #деньрождения #мегрелия
Совместные фотографии Волочковой и Борисовского два года назад.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова уже интригующе прокомментировала слухи о ее новом возлюбленном, которые появились в российских СМИ.
А перед Новым годом балерина заявила, что ее возлюбленным является и вовсе отец ее дочери Ариадны бизнесмен Игорь Вдовин.
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