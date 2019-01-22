Волочкова показала загадочного любовника и назвала имя

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла личность своего любовника, о котором уже много месяцев в ходили интригующие слухи.

Возлюбленным артистки оказался вокалист Михаил Борисовский, о чем она красноречиво сообщила в своем Instagram, опубликовав видео из ресторана (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"А вот и он. Тот самый загадочный "М"... Михаил Борисовский. В словах песни все сказано", – подписала она под роликом, где вокалист исполняет песню Филиппа Киркорова "Просто подари".

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Во время песни Волочкова с букетом белых роз подошла к певцу, обняла своего возлюбленного и поцеловала за микрофоном.

Стоит отметить, что Борисовский – это старый знакомый звукорежиссер балерины. Он работал в театре русской песни Надежды Бабкиной. Новый возлюбленный Волочковой старше ее на 7 лет, ему сейчас 36.

Что примечательно, в 2016 году они показывали совместные фото. Ведь Борисовский работал в команде балерины и колесил с ней по всему миру.

Совместные фотографии Волочковой и Борисовского два года назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова уже интригующе прокомментировала слухи о ее новом возлюбленном, которые появились в российских СМИ.

А перед Новым годом балерина заявила, что ее возлюбленным является и вовсе отец ее дочери Ариадны бизнесмен Игорь Вдовин.

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