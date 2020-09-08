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Вокалист группы Little Big впервые станет отцом

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
1,2 т.
Антон Лиссов и Анжелика Иванова впервые станут родителями

Антон Лиссов и Анжелика Иванова впервые станут родителями.

41-летний вокалист группы Little Big Антон Лиссов признался, что вскоре станет отцом. Его жена Анжелика Иванова беременна первенцем.

Радостной новостью музыкант поделился на своей странице в Instagram, опубликовав снимок с беременной возлюбленной (фото смотрите ниже).

"Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозночаю сразу. ПАЦАН! Ждем скоро! Ну что, как назовем?" – спросил подписчиков Лиссов.

Лиссов с женой впервые станут родителями.

Лиссов с женой впервые станут родителями. Instagram Антона Лиссов

В комментариях пару успели поздравить не только поклонники, но и звездные друзья: Алена Водонаева и Ида Галич.

"Молодцы! Здоровья, терпения и удачи! Пусть у вас будет счастливая семья", "Желаю крепкого здоровья малышу и вам", "Вы супер! Смотрю и радуюсь, счастья вам", – написали в комментариях.

Ида Галич поздравила Лиссова.

Ида Галич поздравила Лиссова. Instagram Антона Лиссова

Водонаева поздравила Лиссова.

Водонаева поздравила Лиссова. Instagram Антона Лиссова

Поклонники поздравили Антона Лиссова.

Поклонники поздравили Антона Лиссова. Instagram Антона Лиссова

Напомним, в 2012 году Лиссов женился на Виктории Головачевой. Пара рассталась через шесть лет. В марте 2020 года музыкант официально зарегистрировал отношения с Ивановой. Свадьба стала сюрпризом для поклонников, ведь артист не афишировал свою личную жизнь

Антон Лиссов и Анжелика Иванова станут родителями.

Антон Лиссов и Анжелика Иванова станут родителями. Instagram Антона Лиссов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский певец Эд Ширан и его любимая Черри Сиборн впервые стали родителями. Так, у пары родилась дочь.

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