Вокалист группы Little Big впервые станет отцом

41-летний вокалист группы Little Big Антон Лиссов признался, что вскоре станет отцом. Его жена Анжелика Иванова беременна первенцем.

Радостной новостью музыкант поделился на своей странице в Instagram, опубликовав снимок с беременной возлюбленной (фото смотрите ниже).

"Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозночаю сразу. ПАЦАН! Ждем скоро! Ну что, как назовем?" – спросил подписчиков Лиссов.

Лиссов с женой впервые станут родителями. Instagram Антона Лиссов

В комментариях пару успели поздравить не только поклонники, но и звездные друзья: Алена Водонаева и Ида Галич.

"Молодцы! Здоровья, терпения и удачи! Пусть у вас будет счастливая семья", "Желаю крепкого здоровья малышу и вам", "Вы супер! Смотрю и радуюсь, счастья вам", – написали в комментариях.

Ида Галич поздравила Лиссова. Instagram Антона Лиссова

Водонаева поздравила Лиссова. Instagram Антона Лиссова

Поклонники поздравили Антона Лиссова. Instagram Антона Лиссова

Напомним, в 2012 году Лиссов женился на Виктории Головачевой. Пара рассталась через шесть лет. В марте 2020 года музыкант официально зарегистрировал отношения с Ивановой. Свадьба стала сюрпризом для поклонников, ведь артист не афишировал свою личную жизнь

Антон Лиссов и Анжелика Иванова станут родителями. Instagram Антона Лиссов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский певец Эд Ширан и его любимая Черри Сиборн впервые стали родителями. Так, у пары родилась дочь.

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