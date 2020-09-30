Владимир Конкин рассказал о судьбе 11-летней внучки после смерти его дочери
Российский актер Владимир Конкин раскрыл судьбу 11-летней внучки Алисы после смерти ее матери Софии.
Так, в эфире передачи "Пусть говорят" артист признался, что не сможет забрать внучку к себе, так как в следующем году ему исполнится 70 лет, но намерен заниматься ее воспитанием. Девочку усыновит родной дядя – 48-летний сын Конкина Святослав (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я, к сожалению, удочерить Алису не могу, поскольку мне уже почти 70 лет. Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение", – рассказал актер.
В ходе передачи также сообщалось, что отец девочки не общается с ней и не платит алименты. Он не связывался с родственниками Софии Конкиной после ее смерти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 сентября София Конкина отправилась в бассейн фитнес-клуба Jump. Домой с тренировки она так и не вернулась;
Через двое суток стало известно, что она попала в реанимацию с диагнозом утопление, София умерла от отказа почек;
25 сентября эксперты провели вскрытие тела Конкиной. По его итогам, никаких травм не обнаружено. Однако актер все же считает, что его дочь была убита.