Владимир Конкин рассказал о судьбе 11-летней внучки после смерти его дочери

Российский актер Владимир Конкин раскрыл судьбу 11-летней внучки Алисы после смерти ее матери Софии.

Так, в эфире передачи "Пусть говорят" артист признался, что не сможет забрать внучку к себе, так как в следующем году ему исполнится 70 лет, но намерен заниматься ее воспитанием. Девочку усыновит родной дядя – 48-летний сын Конкина Святослав (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я, к сожалению, удочерить Алису не могу, поскольку мне уже почти 70 лет. Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение", – рассказал актер.

В ходе передачи также сообщалось, что отец девочки не общается с ней и не платит алименты. Он не связывался с родственниками Софии Конкиной после ее смерти.

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