"Господи, не узнать!" Влад Яма удивил фото с волосами

Известный украинский хореограф, судья "Танці з зірками" Влад Яма показал архивное фото из юности.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Яма был запечатлен во время танца и без привычной всем лысины ­— на голове у него шикарная шевелюра.

Влад Яма Фото из Instagram

"Полжизни тому назад", — написал Влад.

Влад Яма с волосами Фото из Instagram

Новая публикация Ямы позабавила сеть. Многие поклонники написали, что его не узнать на фото. А звезды шоу-бизнеса отметили, что "очень смеются".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма взбудоражил поклонников пикантным снимком, на котором позировал с голым торсом.

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