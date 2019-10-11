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11 октября • обновлено в 13:29
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"Господи, не узнать!" Влад Яма удивил фото с волосами

8.6т Читать материал на украинском

Известный украинский хореограф, судья "Танці з зірками" Влад Яма показал архивное фото из юности.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Яма был запечатлен во время танца и без привычной всем лысины ­— на голове у него шикарная шевелюра.

Влад Яма

Влад Яма

Фото из Instagram

"Полжизни тому назад", — написал Влад.

Влад Яма с волосами

Влад Яма с волосами

Фото из Instagram

Новости
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Новая публикация Ямы позабавила сеть. Многие поклонники написали, что его не узнать на фото. А звезды шоу-бизнеса отметили, что "очень смеются".

"Господи, не узнать!" Влад Яма удивил фото с волосами
"Господи, не узнать!" Влад Яма удивил фото с волосами
"Господи, не узнать!" Влад Яма удивил фото с волосами
"Господи, не узнать!" Влад Яма удивил фото с волосами
"Господи, не узнать!" Влад Яма удивил фото с волосами
"Господи, не узнать!" Влад Яма удивил фото с волосами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма взбудоражил поклонников пикантным снимком, на котором позировал с голым торсом.

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Персона
Влад Яма
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Хозяин Кацапов
Хозяин Кацапов
Фото с бородой --Ленин в молодые годы !
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bruno jordano
bruno jordano
на Лєніна похожий
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