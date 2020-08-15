Виктор Цой погиб 30 лет назад: как сложились судьбы его любимых женщин

Легендарного музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя не стало 15 августа 1990 года. Кумир молодежи попал в автокатастрофу ровно 30 лет назад на трассе под Ригой.

По сей день поклонники творчества Цоя отстаивают разные версии его гибели, в которых присутствуют и мистика, и заказное убийство и даже собственное решение 28-летнего Виктора уйти из жизни.

Когда легендарного музыканта хоронили, за его гробом шли три женщины – мать, жена, и та, которую он любил последние годы жизни. OBOZREVATEL рассказывает о личной жизни музыканта и 2 главных женщинах в его жизни.

Марианна Цой

Виктор Цой с женой Марьяной showbizzz.net

Виктор Цой, несмотря на известность и свою неподдельную харизму, не умел общаться с женщинами. Казалось бы, необычная внешность, стройная фигура, популярность – все это должно было придать ему уверенности, раскрепостить, но он оставался скромным и практически безынициативным.

Цою нужна была смелая и решительная девушка. Именно такая ему и была уготована судьбой. Виктор никогда не позволял себе пользоваться любовью своих поклонниц. Никаких гастрольных интрижек – в отличие от многих отечественных и западных рок-звезд. Всегда максимально сдержанный, немногословный, корректный, он выходил на сцену, вздергивал подбородок и пел. А потом он покидал сцену – но заполнял своими песнями души своих слушателей.

Свадьба Цоя и Родованской showbizzz.net

Однажды 20-летний Виктор "тусил" с друзьями в чьей-то квартире. Там же веселилась и Марьяна (Марианна) Родованская (Ковалева в девичестве). Она была на 3 года старше его. О моменте их знакомства рассказывают разное – эта история давно обросла легендами, но все сходятся в одном: свой телефон Марьяна написала Виктору губной помадой.

После этого они начали встречаться и вскоре поженились. Родителям Цоя Марьяна казалась вульгарной, а родители Марьяны были возмущены тем, что дочь влюбилась в "какого-то корейца", да еще рок-музыканта.

Правда, когда у них родился сын Саша, мама Марьяны стала относиться к Виктору намного лучше, даже подружилась с ним, и хорошие отношения они сохранили даже после того, как Виктор и ее дочь расстались.

Виктор Цой с женой Марианной и сыном Сашей Яндекс. Дзен

Марьяна взяла на себя организацию концертов, договаривалась с творческими организациями. При этом девушка пожертвовала ради "Кино" собственным дарованием и амбициями – она была талантливой художницей. Почему же пара рассталась, до сих пор неизвестно, может быть, они просто были слишком молоды, когда поженились.

С Виктором Цоем они расстались в 1987 году, хоть официально якобы не разорвали свои отношения. Марианна пережила Цоя всего на 15 лет – она скончалась от опухоли мозга на 47 году жизни, в 2005 году.

Наталья Разлогова

Когда Цою предложили сыграть самого себя в фильме Сергея Соловьева "Асса", он согласился без раздумий. Виктор уехал на съемки. Три дня затянулись на три недели, а когда музыкант вернулся домой, он рассказал жене, что встретил другую. Наталья Разлогова была помощницей режиссера, их с Виктором роман вспыхнул внезапно. Она была на 5 лет старше, у нее подрастал сын, и от рок-музыки девушка была невероятно далека – она занималась переводом французских фильмов и читала лекции на тему кино.

Цой и его любовница Яндекс. Дзен

Однако между ними возникли яркие чувства и скоро они начали официально встречаться. Три последних года жизни он разрывался между двумя женщинами и двумя городами. Он любил Наталью, но и от жены уйти не решался, ведь Марьяна подарила ему сына Сашу.

Наталья Разлогова Яндекс. Дзен

Перед смертью Цой попрощался с Натальей, и уехал на рыбалку. Его долго не было, она поехала его искать. Но в дороге по радио Наталья услышала страшную новость о смерти Виктора Цоя.

Виктор Цой и Наталья Разлогова Яндекс. Дзен

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб, якобы заснув за рулем своего "Москвича". На похоронах в начале траурной процессии стояли обе его женщины: молчаливая Наталья и Марианна, обнимающая сына.

Они остались верны себе и после его смерти: официальная вдова посвятила себя изданию памятных дисков и книг, установке памятников Цою и сохранению его наследия. Наталья же 20 лет хранила молчание. Она вышла замуж, эмигрировала в Америку и лишь к пятидесятилетию со дня рождения Виктора Цоя вновь напомнила о себе. Все эти годы она готовила документальный фильм "Цой – "Кино", который вышел в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, почему эксперты не верят в официальную версию смерти Виктора Цоя.

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