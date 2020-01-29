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29 января • обновлено в 14:25
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"Рано чи пізно, кожен візьме своє": Вакарчук рассекретил новую песню в интервью OBOZREVATEL

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Лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассекретил кусочек своей новой песни.

Так, сделал он это в интервью программы "Орестократия" с Орестом Сохаром. Кроме того, Вакарчук рассказал, как написал ее (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скриншот с видео

"Вчера я приехал домой достаточно поздно – прилетел со Львова, где был по политическим вопросам. Подошел к инструменту и буквально за час написал новую песню. Слова ее на самом деле очень интересные... Я могу сказать кусочек текста, она еще не готова, но пусть у вас будет. Там будут такие слова: "Рано чи пізно в небі настане новий день, рано чи пізно змінять слова старих пісень. І лиш любов була і є рано чи пізно, кожен візьме своє", – поделился Вакарчук.

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Святослав Вакарчук и Орест Сохар

Святослав Вакарчук и Орест Сохар

Скриншот с видео

Кроме того, он добавил, что верит в то, что рано или поздно любовь, справедливость и какие-то добрые вещи победят. Просто к этому надо стремиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил, что будет продолжать давать концерты, поскольку это позволяет Конституция.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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