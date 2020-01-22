В Украине отменили концерты "Кроликов" Данильца и Моисеенко: что случилось

Концерты юмористического дуэта "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, которые должны были состояться в феврале этого года, отменили в Броварах и Фастове.

Об этом сообщает издание Трибуна–Бровары.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко gorod.lv

Так, как сообщила начальница отдела культуры Броварского городского совета Екатерина Меликова, афиши с "Кроликами" убрали 20 января, так как концерт не состоится.

"Городской культурный центр не успел составить договор о выступлении и уже не будет это делать", – пишет издание.

Также Меликова отметила, что на концерт в Броварах не было продано ни одного билета.

В Броварах отменили концерт Владимира Данильца и Владимира Моисеенко tickets.ua

Руководитель компании-организатора выступлений "Кроликов" в Украине ООО "Проконцерт" Олег Ежель заявил, что концерты в Броварах, Фастове и других украинских городах отменены.

Сообщается, что такое решение приняли после разговора с главами Броваров и Фастова. Якобы мэры убеждали, что не стоит разжигать конфликт в обществе.

Впрочем, по словам Ежеля, не все концерты "Кроликов" были отменены: выступления не отменяли в южных областях страны.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко dialog.ua

Ранее "Кролики" незаконно посещали оккупированный Крым для участия в концерте к столетию комсомола. На сцене украинские артисты скандировали "Ленин. Партия. Комсомол", пишет kuresh.info.

В базу данных украинского волонтерского сайта "Миротворец" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко попали из-за участия в телемосте с Россией "Надо поговорить".

Владимир Моисеенко Скриншот с сайта "Миротворец"

Владимир Данилец Скриншот с сайта "Миротворец"

Напомним, в 2016 году жену Владимира Данильца Людмилу уличили в симпатиях к российско-террористическим войскам на Донбассе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Данилец и Моисеенко прокомментировали избрание на пост президента Украины Владимира Зеленского. Они отметили, что новость стала для них неожиданностью, но за него испытывают гордость.

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