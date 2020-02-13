В сети заговорили о разводе Собчак и Богомолова: что случилось

В сети заговорили о том, что российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов находятся на грани развода.

В частности, такое заявление сделало издание Рамблер.

Константин Богомолов и Ксения Собчак peopletalk.ru

Так, как сообщает издание, слухи о том, что между супругами не все гладко, появились после того, как Богомолов опубликовал в своих Instagram-stories скриншот своего музыкального проигрывателя с песней "Отв. за Романтику" группы "Мумий Тролль".

Как пишет издание, внимательные поклонники обратили внимание, что в композиции есть такие строчки, которыми режиссер якобы намекает на проблемы в отношениях с Собчак:

"…Я был ответственный за романтику. …Теперь пора мне в другую галактику…"

Instagram @konbog75

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мать Ксении Собчак призналась, что муж ее дочери, режиссер Константин Богомолов, живет отдельно от супруги.

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