В сети впервые показали, как выглядит тюремная камера Ефремова. Фото
В сети показали, как выглядит камера российского актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 7,5 годам за смертельное ДТП в Москве.
Так, артист в настоящее время находится в белгородском СИЗО №3, где он пробудет еще несколько недель из-за карантина. Затем его доставят в колонию для дальнейшего отбывания срока. В изоляторе Ефремова поместили в обычную камеру, а не "VIP-комнату", как писали некоторые СМИ. Снимки помещения показало издание "МК".
Камера, в которой находится Михаил Ефремов, рассчитана на двоих людей, однако проживает он в ней в одиночку. По словам начальника УФСИН России по Белгородской области, полковника Игорь Видашева, артист сам попросил не подселять никого к нему. Он подчеркнул, что хочет побыть один, поспать, отдохнуть без лишнего шума.
"В московском СИЗО он все время был с двумя-тремя сокамерниками, видимо, устал от разговоров с ними. Ефремов много и быстро читает. Книга максимум на два дня, а потом новую берет. Телевизор в камере есть, он его смотрит регулярно", – рассказал Видашев.
Он добавил, что никаких других привилегий у Ефремова нет, он пребывает в СИЗО в таких же условиях, как и другие заключенные. После прибытия в колонию, известному актеру актеру будет разрешено посещать библиотеку, выписывать газеты и журналы, заниматься спортом и ходить в местную православную церковь. Он также сможет получать посылки в большем объеме, нежели во время пребывания в изоляторе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.
Артиста отправили в колонию общего режима №4, которая находится в Белгородской области.
Стало известно, в каких условиях отбывает наказание Ефремов.