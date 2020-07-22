В сети слили откровенное фото Потапа со стриптизершей. Эксклюзив

В сеть слили откровенное фото украинского исполнителя, фронтмена группы MOZGI Потапа (Алексея Потапенко) со стриптизершей.

Судя по кадру, артист находился в стриптиз-клубе, возле него в эротичной позе изображена танцовщица. Пикантный снимок источник, пожелавший остаться анонимным, предоставил в распоряжение изданию OBOZREVATEL.

Так, на фото Потап сидит на стуле прямо на танцполе заведения. Возле него танцует стриптизерша, которая, очевидно, демонстрирует пикантные движение, а певец "помогает" ей.

Потапа подловили со стриптизершей

Источник отметил, что фото было сделано летом 2020 года. Следовательно, развлекался артист уже будучи женатым на исполнительнице Насте Каменских. Сама Каменских пока не отреагировала на инцидент.

Напомним, Потап и Настя Каменских поженились в мае 2019 года после длительных отношений, которые они тщательно скрывали. Позже выяснилось, что это уже не первая свадьба знаменитостей – в 2017 году Потап и Настя отпраздновали свадебную церемонию в Лас-Вегасе, США.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других. В частности, звание заслуженного артиста Украины получил Потап.