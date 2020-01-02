В сети показали располневшую Семенович: видео

В сети появилось видео с располневшей российской певицей Анной Семенович. Так, она выступала на мероприятии, в черном платье и розовой шубе, которая подчеркнула ее "лишний" вес.
Кроме того, артистка выступала под фонограмму. Видео опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".
Отметим, что на своей странице в социальной сети Instagram артистка публикует снимки, на которых выглядит совершенно иначе.
instagram.com/ann_semenovich
instagram.com/ann_semenovich
instagram.com/ann_semenovich
instagram.com/ann_semenovich
instagram.com/ann_semenovich
instagram.com/ann_semenovich
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.
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