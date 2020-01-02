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2 января • обновлено в 16:31
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В сети показали располневшую Семенович: видео

2.1т
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В сети появилось видео с располневшей российской певицей Анной Семенович. Так, она выступала на мероприятии, в черном платье и розовой шубе, которая подчеркнула ее "лишний" вес.

Кроме того, артистка выступала под фонограмму. Видео опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

В сети показали располневшую Семенович: видео
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Отметим, что на своей странице в социальной сети Instagram артистка публикует снимки, на которых выглядит совершенно иначе.

В сети показали располневшую Семенович: видео

instagram.com/ann_semenovich

В сети показали располневшую Семенович: видео

instagram.com/ann_semenovich

В сети показали располневшую Семенович: видео

instagram.com/ann_semenovich

В сети показали располневшую Семенович: видео

instagram.com/ann_semenovich

В сети показали располневшую Семенович: видео

instagram.com/ann_semenovich

В сети показали располневшую Семенович: видео

instagram.com/ann_semenovich

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анна Семенович
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому эта свиномaтка интересна?
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