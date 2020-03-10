В семье беременной Кэти Перри произошла трагедия

Американская певица Кэти Перри, которая на днях объявила, что беременна от Орландо Блума, сообщила о семейной трагедии – у нее умерла бабушка.

Печальной новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Кэти Перри Getty

Так, в соцсети Перри опубликовала серию совместных снимков с бабушкой, а также написала трогательное послание.

"Я не знаю, когда душа переходит в новое тело. И если существует загробная жизнь, то есть ли там "зал ожидания" для тех, кто пришел и еще не ушел. Я задаюсь вопросом, получит ли поцелуй от моей бабушки душа, которая ждет, чтобы войти в новый мой мир. Я сердечно надеюсь на это", – пишет Кэти.

Кроме того, 35-летняя певица отметила, что всегда будет восхищаться бабушкой:

"Моя бабушка была бойцом. Она пережила Великую депрессию, воспитала троих детей, в качестве швеи делала G-стринги для девушек из танцевальных шоу и других подобных персонажей в Вегасе. Она всегда была искренней, забавной и приятным человеком. Она была замечательной бабушкой".

Кэти Перри с бабушкой Instagram @katyperry

Кэти Перри с бабушкой Instagram @katyperry

Кэти Перри с бабушкой Instagram @katyperry

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кэти Перри и Орландо Блум обручились в прошлом году в День святого Валентина. Исполнительница порадовала поклонников этой новости в своем Instagram-аккаунте, показав обручальное кольцо в виде цветка на пальце.

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