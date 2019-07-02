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Пугачева отличилась пафосной выходкой на вокзале в Москве: появилась реакция РЖД

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В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась на дорогом автомобиле прямо по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Как сообщают РИА Новости, в компании отметили, что примадонна не помешала пассажирам, так как ее автомобиль был на второй платформе, которая является технической.

Пугачева отличилась пафосной выходкой на вокзале в Москве: появилась реакция РЖД

Алла Пугачева

Фото: uanova.net

Однако в РЖД после этого случая все же решили провести проверку действий сотрудников вокзала, так как так приезжать к поездам можно лишь в редких случаях.

Пугачева отличилась пафосной выходкой на вокзале в Москве: появилась реакция РЖД

Алла Пугачева на перроне

Фото: instagram/alla_pugacheva_forum

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Также отметим, что российский юморист Владимир Винокур вступился за Пугачеву.

"Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?", — отметил Винокур в интервью Пятому каналу.

Пугачева отличилась пафосной выходкой на вокзале в Москве: появилась реакция РЖД

Владимир Винокур и Алла Пугачева

Фото: news.rambler.ru

Кроме того, артист добавил, что Пугачева "заслужила своей жизнью" право на особое отношение, а критикуют ее за этот поступок только "злопыхатели".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-супруг Аллы Пугачевой, эпатажный певец Филипп Киркоров оконфузился с поездкой в Бурятию. Две пассажирки засняли на видео, как артист прибыл на станцию на поезде, возле которого не было ни одного поклонника.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Алла ПугачеваВладимир Винокур
Место
Россия
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