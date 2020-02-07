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8 февраля • обновлено в 07:41
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В России госпитализировали известного актера: что с ним

8.7т
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Российского актера Валерия Гаркалина госпитализировали в одну из московских больниц из-за осложнения состояния здоровья.

Как передает РЕН ТВ, у 65-летнего артиста внезапно началась одышка. Врачи диагностировали у Гаркалина пневмонию.

Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин

aif.ru

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Как сообщает издание, актера поместят в стационар.

Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин

ndn.info

Отметим, что в феврале прошлого года Гаркалин уже был госпитализирован из-за проблем с легкими. Тогда актер оказался в больнице прямо во время гастролей.

Валерий Гаркалин известен ролями в лентах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Остановка по требованию".

Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин

gazeta.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что солист группы "Корни" Алексей Кабанов был госпитализирован из-за проблем с гортанью.

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Автор
Анна Михно
Персона
Валерий Гаркалин
Место
Россия
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