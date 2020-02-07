В России госпитализировали известного актера: что с ним

Российского актера Валерия Гаркалина госпитализировали в одну из московских больниц из-за осложнения состояния здоровья.
Как передает РЕН ТВ, у 65-летнего артиста внезапно началась одышка. Врачи диагностировали у Гаркалина пневмонию.
Валерий Гаркалин
aif.ru
Как сообщает издание, актера поместят в стационар.
Валерий Гаркалин
ndn.info
Отметим, что в феврале прошлого года Гаркалин уже был госпитализирован из-за проблем с легкими. Тогда актер оказался в больнице прямо во время гастролей.
Валерий Гаркалин известен ролями в лентах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Остановка по требованию".
Валерий Гаркалин
gazeta.ru
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что солист группы "Корни" Алексей Кабанов был госпитализирован из-за проблем с гортанью.
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