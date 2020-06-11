В МВД РФ уточнили статус Ефремова по делу о сбыте наркотиков: видео его возвращения с допроса

Российский актер Михаил Ефремов остался в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.
В четверг, 11 июня, его на протяжение пяти часов допрашивали сразу по двум уголовным делам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба московского управления полиции. Актер уже вернулся домой (чтобы посмотреть видео его возвращения, проскролльте новость до конца).
Михаила Ефремова допросили сразу по двум делам
АГН "Москва"
"С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК РФ", – отметили в пресс-службе.
Также он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК РФ.
Следственные действия уже завершены, актер вернулся домой, где он находится под домашним арестом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
Позже московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Также выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!
Читайте все новости по теме "VIP-ДТП" на OBOZREVATEL.