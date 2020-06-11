В МВД РФ уточнили статус Ефремова по делу о сбыте наркотиков: видео его возвращения с допроса

Российский актер Михаил Ефремов остался в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

В четверг, 11 июня, его на протяжение пяти часов допрашивали сразу по двум уголовным делам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба московского управления полиции. Актер уже вернулся домой (чтобы посмотреть видео его возвращения, проскролльте новость до конца).

Михаила Ефремова допросили сразу по двум делам АГН "Москва"

"С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК РФ", – отметили в пресс-службе.

Также он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК РФ.

Следственные действия уже завершены, актер вернулся домой, где он находится под домашним арестом.

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