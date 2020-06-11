Главная Новости
11 июня • обновлено в 22:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В МВД РФ уточнили статус Ефремова по делу о сбыте наркотиков: видео его возвращения с допроса

3.3т
Читать материал на украинском

Российский актер Михаил Ефремов остался в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

В четверг, 11 июня, его на протяжение пяти часов допрашивали сразу по двум уголовным делам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба московского управления полиции. Актер уже вернулся домой (чтобы посмотреть видео его возвращения, проскролльте новость до конца).

Михаила Ефремова допросили сразу по двум делам

Михаила Ефремова допросили сразу по двум делам

АГН "Москва"

"С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК РФ", – отметили в пресс-службе.

Также он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК РФ.

Следственные действия уже завершены, актер вернулся домой, где он находится под домашним арестом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Читайте все новости по теме "VIP-ДТП" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
VIP-ДТП
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие ужесточения карантина в Украине.

  • Инфекционист предупредил о резком росте количества больных COVID-19 в Украине и дал прогноз на июнь.

  • Назван главный способ передачи коронавируса – на него приходится 90% случаев.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги