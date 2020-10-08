В Москве задержали участниц Pussy Riot из-за ЛГБТ-акции в день рождения Путина. Видео

Полиция задержала участниц скандальной российской феминистской группы Pussy Riot после того, как они вывесили флаги ЛГБТ в Москве в день рождения президента РФ Владимира Путина.

Так, активистка Мария Алехина приехала на телеканал "Дождь" для участия в программе Юлии Таратуты "Нюансы". Однако правоохранители задержали девушку вблизи креативного кластера "Флакон". Соответствующий момент попал на видео, которое опубликовал "Дождь" (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Вероника Никульшина была поймана ранее в Таганском районе Москвы. Ее увезли в отдел полиции Мещанского района. Пока правоохранители никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, 7 октября участницы группы Pussy Riot вывесили радужные флаги на фасадах зданий ФСБ России, администрации президента, Верховного суда, ОВД Басманный и Министерства культуры.

Таким образом активистки требовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок и трансгендеров в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу, легализовать однополые партнерства, а также отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сервис Netflix перенес несколько мультсериалов в России с детского раздела во взрослый из-за закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.